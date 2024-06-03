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Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya

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Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık çiftlerde Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi altın madalya kazandı.

Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık çiftlerde Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da düzenlenen şampiyonada P6 SH1 kategorinde yarışan milli sporcular Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar çiftinin, finalde Ukrayna'dan Oleksii Denysiuk-Iryna Liakhu ikilisiyle karşılaştığı belirtildi.

Karşılaşmayı 16-12 kazanan Cevat-Ayşegül çiftinin, Avrupa şampiyonu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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