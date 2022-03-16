Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Haberler

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Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Özgan gümüş, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı.

Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Özgan gümüş, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda, P2 kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1 final atışları Aysel 231.5 puanla ikinci, Ayşegül ise 210.4 puanla üçüncü oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Avrupa Şampiyonası, Atıcılık, Norveç, Milli, Spor, Haberler

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