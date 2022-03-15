Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Milli sporcular Çağla Baş ve Suzan Çevik, Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Milli sporcular Çağla Baş ve Suzan Çevik, Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda sıralama atışları başladı.
Kadınlar 10 metre havalı tüfek ayakta SH1 kategorisinde Suzan Çevik 610.2 puanla 5'inci, Çağla Baş 609.9 puanla 6'ncı oldu ve finalde yarışmaya hak kazandı. Final, TSİ 17.00'de yapılacak.
Öte yandan erkeklerde 590.4 puanla 11. olan Erhan Coşkuner, finale kalamadı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor