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Papara Göztepe, Amelie Rotar ile Anlaştı

Papara Göztepe, Amelie Rotar ile Anlaştı
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Papara Göztepe, dış transferde Fransız smaçör Amelie Rotar ile bir sezonluk sözleşme imzaladı. Rotar, CSM Volei Alba Blaj'dan transfer edildi.

İZMİR,

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Papara Göztepe dış transferde ilk imzayı Fransız smaçör Amelie Rotar'a attırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Amelie Rotar ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak CSM Volei Alba Blaj takımında forma giyen Amelie, SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d'Aix Venelles, Beziers Volley, Neptunes de Nantes ve Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. Amelie, yakın dönemde CEV Kupası 2025 yarı finalinde ve 2025 Romanya Kupası finalinin MVP'si seçildi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Amelie" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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