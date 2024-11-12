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Pandemi Sürecinde Evde Spor Salonu Kurdu, Yarışmalara Hazırlanıyor

Pandemi Sürecinde Evde Spor Salonu Kurdu, Yarışmalara Hazırlanıyor
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Rusya'dan Antalya'ya gelen Tatyana Bulut, pandemi sonrası vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanmak için evinde spor salonu kurdu. 2022 yılında kazandığı birincilik ile motivasyonunu artıran Bulut, ABD'de düzenlenecek uluslararası bir yarışmaya hazırlanıyor.

ANTALYA'ya memleketi Rusya'dan geldikten sonra vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Tatyana Bulut (50), federasyonun düzenlediği yarışmalara katılmaya başladı. Pandemi sürecinde spor salonlarının kapanmasıyla yarışma hazırlıkları sekteye uğrayan Bulut, o dönem evinin çatı katında kurduğu spor salonunda yarışmalara hazırlanıyor.

Memleketi Rusya'da yüzme antrenörlüğü yapan Tatyana Bulut, 15 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da, vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye karar verdi. Antalya'da yaptığı evliliğin ardından vatandaşlık alan Bulut, gençlik yıllarındaki hayallerini gerçekleştirmek için fitness salonlarına giderek, vücut geliştirmeye başladı. Uzun süre bu sporu yapan ve yarışmalara katılan Tatyana Bulut, pandemi nedeniyle salonların kapanmasıyla zor durumda kaldı.

EVİNE SPOR SALONU KURDU

Pandemiyle birlikte tedbir amaçlı spor salonları kapanınca spor yapamayan Bulut, evine spor aletleri almaya başladı. O dönemde Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun düzenlediği yarışmaya hazırlanan Tatyana Bulut, 2022 yılında yine federasyonun düzenlediği yarışmada 'Bayanlar Fizik Açık Siklet' kategorisinde 1'inci oldu. Evindeki spor salonunda çalışarak kazandığı derecelere bir yenisini ekleyen Bulut, şimdiyse aynı salonda, ABD'de düzenlenecek uluslararası vücut geliştirme yarışmasına hazırlanıyor.

'İLK KATILDIĞIM YARIŞMADA SONUNCU OLDUM'

Spor yapmaya küçük yaşlarda başladığını anlatan Tatyana Bulut, "Gençken yüzme sporuyla ilgileniyordum ancak hep kaslı olmak istiyordum. Türkiye'ye geldiğimde vücut geliştirme sporuyla ilgilendim. 2015 yılında bu sporla profesyonel olarak ilgilenmeye başladım. İlk katıldığım vücut geliştirme yarışmasında sonuncu olmuştum, bu beni hırslandırdı. Daha sonra yapılan yarışmalarda derece yaptım" diye konuştu.

'HAREKETSİZ KALMAK BENİ DELİ EDİYORDU'

Pandemi döneminde salonların kapanmasıyla zorlandığını belirten Bulut "Pandemi döneminde hareketsiz kalmak beni deli ediyordu. Evimde boş bir alan vardı. Yavaş yavaş spor aletleri almaya başladım. Kendime evde ufak bir salon kurdum. Evimde yarışmalara daha rahat hazırlanıyorum. İstediğim zaman idman yapabiliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir yarışmaya daha giriyorum. Umarım derece yaparım" dedi.

'HER BOŞ ZAMANIMDA SPOR YAPIYORUM'

Tatyana Bulut, "Günde 3 defa spor yapıyorum. Sabah germe hareketleriyle ısınıyorum, öğlen ağırlık çalışıyorum. Akşam vaktinde de kardiyo yapıyorum. Evde spor salonun olunca spor yapmak daha rahat, çünkü zaman kazanıyorsunuz. Salona giderek yarışmalara hazırlansam, benim için çok zor olur. Yol bile zaman alıyor. Ev daha rahat, her boş zamanımda spor yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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