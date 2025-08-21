Panathinaikos ve Samsunspor'un İlk Yarıda Golsüz Eşitliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos ile Samsunspor, ilk yarıda 0-0 berabere kalarak soyunma odasına gitti. İlk yarıda her iki takım da tehlikeli ataklar geliştirdi ancak gol bulamadı.

Stat: Atina Olimpiyat

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

Panathinaikos : Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Swiderski, Pellistri

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Dimata, Mouandilmadji

Sarı kart: Dk. 27 Celil Yüksel (Samsunspor)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçındaki Panathinaikos-Samsunspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.

42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler

Sürücüdeki rahatlığa bak! Trafikte akılalmaz görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen anne merak edilen soruyu yanıtladı: Oğlumun üstün zekalı olduğunu nasıl anladım?

8 yaşındaki oğlunun üstün zekalı olduğunu böyle anladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.