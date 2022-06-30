Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Dejan Radonjic getirildi Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, Georgios Vovoras'tan boşalan başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'i getirdi. Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, Georgios Vovoras'tan boşalan başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kariyerinde Buducnost, Bayern Münih ve Kızılyıldız'da görev alan Radonjic, 7 Karadağ Ligi, beşer Adriyatik ve Sırbistan Ligi, 2 Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon Yunanistan Ligi play-off finalinde Olympiakos'a kaybeden Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde ise 9 galibiyet, 19 mağlubiyetle 13. sırada yer aldı. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Panathinaikos Yunanistan basketbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Dejan Radonjic getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.