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Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Dejan Radonjic getirildi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Dejan Radonjic getirildi

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, Georgios Vovoras'tan boşalan başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'i getirdi.

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, Georgios Vovoras'tan boşalan başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Buducnost, Bayern Münih ve Kızılyıldız'da görev alan Radonjic, 7 Karadağ Ligi, beşer Adriyatik ve Sırbistan Ligi, 2 Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon Yunanistan Ligi play-off finalinde Olympiakos'a kaybeden Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde ise 9 galibiyet, 19 mağlubiyetle 13. sırada yer aldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Panathinaikos Yunanistan basketbol Spor Haberler

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