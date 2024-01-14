Panathinaikos, Samet Akaydın'ı kiraladı
Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in üstlendiği Panathinaikos, 29 yaşındaki futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, bu sezon Sarı-lacivertliler ile Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maçta forma giydi.