Panathinaikos, Kyle Guy'ı kadrosuna kattı

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Kyle Guy'ı kadrosuna kattı. Guy ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Guy, geçen sezon İspanya'nın Joventut Badalona takımında başarılı bir performans sergiledi.