Panathinaikos, Kostas Sloukas'ı transfer etti
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Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı transfer etti. 33 yaşındaki oyun kurucuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sloukas, kariyerinde Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynadı ve 3 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Yunanistan'da 4, Türkiye'de ise 3 kez lig şampiyonluğu elde etti. Geçen sezon Olympiakos formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 11 sayı, 5,6 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Olympiakos'tan ayrılan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kariyerinde Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynayan Sloukas, biri sarı-lacivertlilerde olmak üzere 3 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Yunanistan'da 4, Türkiye'de ise 3 kez lig şampiyonluğu elde etti.
Sloukas, geçen sezon Olympiakos formasıyla final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 11 sayı, 5,6 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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