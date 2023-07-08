Panathinaikos, Kostas Sloukas'ı transfer etti

Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı transfer etti. 33 yaşındaki oyun kurucuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sloukas, kariyerinde Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynadı ve 3 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Yunanistan'da 4, Türkiye'de ise 3 kez lig şampiyonluğu elde etti. Geçen sezon Olympiakos formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 11 sayı, 5,6 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.