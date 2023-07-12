Panathinaikos, Ioannis Papapetrou'yu transfer etti

Yunanistan ekibi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu transfer etti. Papapetrou, 2 yıllık sözleşme imzaladı ve kariyerine Panathinaikos formasıyla devam edecek.