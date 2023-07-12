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Panathinaikos, Ioannis Papapetrou'yu transfer etti

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Yunanistan ekibi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu transfer etti. Papapetrou, 2 yıllık sözleşme imzaladı ve kariyerine Panathinaikos formasıyla devam edecek.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında oynayan Papapetrou ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerine ülkesinin Olympiakos ekibinde başlayan 29 yaşındaki basketbolcu, 2018-2022 yıllarında da Panathinaikos forması giydi.

Kısa ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Papapetrou, geçen sezon Partizan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 5,4 sayı ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Panathinaikos Basketbolcu Yunanistan Spor Haberler

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