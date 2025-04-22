Panathinaikos, Anadolu Efes'i EuroLeague Çeyrek Final İlk Maçında Yendi

SALON: OAKA Altion

HAKEMLER: Arturas Sukys, Mehdi Difallah, Ilija Belosevic

PANATHİNAİKOS: Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Gabriel 2, Hernangomez 20, Mitoglou 2, Ömer Yurtseven 14

ANADOLU EFES: Larkin 17, Nwora 3, Bryant 14, Smits 3, Thompson 8, Dozier JR 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Willis 11, Oturu 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 40-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-72

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, EuroLeague Çeyrek Final eşleşmesi ilk maçında sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 87-83 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 24 Nisan Perşembe günü TSİ 21.30'da Panathinaikos'un ev sahipliğinde OAKA Altion'da oynanacak.