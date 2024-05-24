Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek finale yükseldi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale yükselen Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, son çeyrekteki olağanüstü savunmayla galibiyete uzandıklarını söyledi.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, oyunun büyük bölümünde kontrolün ellerinde olduklarını belirtti.

Oyun stratejisini maça iyi yansıttıklarını dile getiren Ataman, şöyle devam etti:

"Maça savunmada müthiş başladık. Ama sonrasında gereksiz şutlar kullandık, top kayıpları yaşadık. Fenerbahçe de geri dönmeyi başardı. Özellikle geçiş oyunları ve 3 sayılık atışlarla bize sıkıntı yaşattılar. İkinci yarıda Fenerbahçe bir kez daha geri döndü. Sonrasında savunma oyuncularını sahaya sürdüm. Kalaitzakis'i Calathes'e baskı yapması için sahaya sürdüm. Sarunas Jasikevicius, Nigel Hayes-Davis ve Sestina'yı 4 ve 5 olarak kullandı. Biz de bu sezon çok yapmadığımız bir savunma sistemine döndük. Ribaundlarda çok agresiftik, Nunn çok ekstra sayılar üretemedi. Yine de sahaya iyi yayılıp doğru şutlar bulduk. Son çeyrekteki olağanüstü savunmamızla maçı kazanabildik."

Takımda Grant'ın çok iyi bir maç çıkardığına dikkati çeken Ataman, "Calathes'le Nunn'ı kilitlediler. Sloukas hücumda iyi bir şut gününde değildi. Burada Grant özgüvenini sahaya yansıtarak, hücum anlamında önemli kilit oyunculardan birisi oldu. Bu takımın soyunma odası harika. Herkes basketbolu çok iyi biliyor. Kritik maçlarda hücum her zaman işlemeyebilir ama savunma her zaman bu işin kilididir. Sloukas gibi oyuncular müthiş bir savunma senesi geçirdi. Maçın kritik bölümlerinde özgüvenimiz yüksekti." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce oyuncularıyla yaptığı toplantıda söyledikleri hakkında da konuşan Ataman, şöyle konuştu:

"Maçtan önce soyunma odasında "Bunu bir Dörtlü Final maçı gibi düşünmeyin. Bunu kazanmamız gereken tek bir maç gibi düşünün. Bu noktaya kadar geldik. Avrupa Ligi'nin en iyi savunma takımıyız. Kendi oyunumuzu oynayalım. Maçın sonucuna değil maça odaklanın, maçı yaşayın. Stratejimizi sahaya yansıtın." dedi. Bugün biraz şanslıydık. Teknik ekip bazı kararlar verir ama işe yaramayabilir. Ama bu akşam teknik ekibime 100 üzerinden 100 vermek istiyorum. "

Panathinaikos'un bugüne kadar Dörtlü Finaller'de kaybetmediğinin altını çizen Ataman, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz bütün rekorları alt üst ettik. Umarım finali kaybetmeden de devam ederiz. Turnuvanın favorisi olarak Real Madrid görünüyor ama yarı finalde ne olacağını göreceğiz. Olympiakos'u ligde 3 kez yendik, Avrupa Ligi'nde 2 kez kaybettik. Real Madrid'e karşı da bir kazandık, bir kaybettik. Yani ne olacağı belli olmuyor. Biz sonucu düşünmeden maçımızı oynayacağız ve sonucuna da bakacağız."