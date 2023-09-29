Pan Pasifik Açık'ta Iga Swiatek çeyrek finalde elendi

Pan Pasifik Açık'ta mücadele eden tek kadınlar dünya 2 numarası Iga Swiatek, çeyrek finalde Rus Veronika Kudermetova'ya mağlup oldu.

Pan Pasifik Açık'ta mücadele eden tek kadınlar dünya 2 numarası Iga Swiatek, çeyrek finalde elendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde, Polonyalı Swiatek ile dünya 19 numarası Rus Veronika Kudermetova karşılaştı.

Kudermetova, 2 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Swiatek'i 6-2, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı ve adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.

Rus sporcu, yarı finalde vatandaşı dünya 86 numarası Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.