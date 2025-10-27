Haberler

Pamukkale'de Lykos Yarı Maratonu Coşkusu

Pamukkale'de Lykos Yarı Maratonu Coşkusu
Bu yıl ilk kez düzenlenen Lykos Yarı Maratonu, Pamukkale'nin tarihi atmosferinde binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Zorlu parkurda yarışan sporcular, muhteşem manzaralar eşliğinde tarihle buluştu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Lykos Yarı Maratonu, Pamukkale'nin güzel atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getirdi. Arnavut kaldırımı ve asfalt zeminin birleştiği, inişli çıkışlı bölümlerle zenginleştirilen parkur, 7'den 70'e koşuculara hem zorlu hem de keyifli bir maraton deneyimi sundu.

Yarış öncesi maratona katılan sporcular etkinlik alanında uzman eğitmenler eşliğinde ısınma antrenmanı gerçekleştirdi. Pamukkale'de spor, tarih ve doğanın iç içe geçtiği etkinlikte muhteşem bir ambiyans yaşandı. Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nin atmosferinde koşarak adeta tarihle buluştu. Antik Kent içerisinde yer alan motivasyon noktasında Denizlili baterist Burak Burhan maratonda koşan sporculara unutulmaz bir müzik konseri yaşattı. Yarışın ardından ise sporcular, Pamukkale travertenleri üzerinde yürüyerek hem doğal güzelliği yakından deneyimleme fırsatı buldu hem de doğal termal suların rahatlatıcı etkisiyle yarış sonrası dinlenme imkanı elde etti. Traverten manzaralı fotoğraf çekim alanında ise binlerce sporcu unutulmaz hatıralara imza attı.

Lykos Yarı Maratonu kapsamında sporcular 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda yarıştı. Toplam 3 bin 237 kayıtlı sporcunun yer aldığı organizasyonda dereceye girenler şöyle:

Yarı Maraton 10K Kadınlar

1. Berfin Kaya - 37.33

2. Eunita Chepchumba - 39.08

3. Elif Gökçe - 39.13

Yarı Maraton 10K Erkekler

1. Mervan Haykır - 32.11

2. Hakan Çoban - 33.19

3. Keremcan Çelik - 36.11

Yarı Maraton 21K Kadınlar

1. Nursena Çeto - 1.17.24

2. Tsige Christe Biru - 1.18.42

3. Dilek Öztürk - 1.19.37

Yarı Maraton 21K Erkekler

1. Boaz Kiptoo Kipllagat - 1.08.19

2. Ersin Tekal - 1.08.32

3. Meshack Kirkop Koech - 1.12.12 - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
