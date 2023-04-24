Pamukkale Belediyespor yağlı güreş sezonuna madalya ile başladı

Pamukkale Belediye Spor Kulübü çatısı altında bulunan branşlardan olan güreşte, sporcular yılın ilk yağlı güreş müsabakasına Antalya'da çıktı. Antalya Kepez Belediyesi'nin organize ettiği 5. Varsak Şelale Şenlikleri Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, Pamukkaleli yağlı güreşçi Erhan Yılmaz başaltı kategorisinde üçüncülük elde etti.

Pamukkale Belediyespor'un pehlivanlarından Erhan Yılmaz yılın ilk müsabakasından dereceyle döndü. Antalya Kepez Belediyesi'nin organize ettiği ve 23 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleşen 5. Varsak Şelale Şenlikleri Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlarından Erhan Yılmaz başaltı boyunda güreşti. Birbirinden değerli pehlivanların kol bağladığı güreşler, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste, ayak, tozkoparan, teşvik ve minik boylardaki pehlivanların katımıyla gerçekleşti. Varsak Şelale Er Meydanı'ndaki sezonun ilk güreşlerinde pehlivanlar kıyasıya mücadele ettiler.

Pamukkale Belediyesporun başarılı pehlivanı Erhan Yılmaz Başaltı boyunda üçüncülük elde etti. Pamukkale Belediyespor'un geçen güreş sezonunda adını başarıyla duyuran güreşçisi Erhan Yılmaz, sezonun ilk güreşinden dereceyle dönerek yılın ilk madalyasını Pamukkale'ye kazandırmış oldu. - DENİZLİ