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Pamukkale Belediyespor Goalball Takımı ikinci lige yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Pamukkale Belediyespor Goalball Takımı ikinci lige yükseldi

Pamukkale Belediyespor'un takımları başarılar kazanmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediye spor'un takımları başarılar kazanmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesporun Goalball takımı 18-22 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleşen Goalball Yükselme Liginde ikinci olarak, Goalball Kadınlar 2. Ligine yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Goalball Yükselme Ligi müsabakaları 18-22 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleşti. Kadınlar ve Erkekler Goalball yükselme ligi müsabakalarına 35 Erkek, 12 Kadın olmak üzere toplam 47 Spor Kulübü katıldı. Son derece çekişme içerisinde geçen müsabakalar sonrasında Pamukkale Belediyesi S.K. ve diğer 2 kulüp 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

"Sporcularımızı tebrik ediyorum"

Pamukkale Belediye spor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye spor'un birçok branşta aktif olduğunu ifade ederek, "Biz gençlerin spor yapmasına olanak sağlamak amacıyla hareket ediyoruz. Pamukkale Belediyespor olarak 13 branşta aktif durumdayız, Goalball da bunlardan birisi. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde gerçekleşen Goalball Yükselme Ligi müsabakalarını sporcularımız 2. sırada tamamlayarak, Goalball Bayanlar 2. Ligi'ne yükseldi. Bu başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, 2. Lig'de başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Pamukkale Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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