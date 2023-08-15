Pamukkale Belediyesi ve Denizli Uğur Okulları Voleybol Takımları Birleşti

Denizli'de Pamukkale Belediye Spor Kulübü ve Denizli Uğur Okulları, voleybol branşından güçlerini birleştirerek yeni sezonda Pamukkale Belediyesi Denizli Uğur Okulları Spor Kulübü adıyla 2. Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele edecek.

Pamukkale Belediye spor Kulübü, tüm branşlarda sadece Pamukkale ve Denizli'de değil uluslararası platformda da önemli başarılara imza atmayı başardı. Önceki sezonlarda Pamukkale Belediye spor Kulübü çatısı altında Kadınlar Voleybol Takımı aktif hale gelmiş ve mavi beyazlı takım 2020-2021 sezonunu Kadınlar 2. Lig 3.Grup'ta mücadele ederek, grubu 4.sırada tamamlama başarısını elde etmişti. 2022-2023 sezonunda Kadınlar 2. Ligi 8.Grupta mücadelesini grup şampiyonu olarak tamamlayan mavi-beyazlı takım, 1.Lig için mücadele vermişti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi Kadınlar Voleybol Takımı ile Denizli Uğur Okulları Spor Kulübü Voleybol Takımı ile güçleri birleştirme kararı aldıklarını belirterek, "İlk hedefimiz birinci ligde kalıcı olmak" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Uğur Okulları kurucularından Ersan Köse ve Yılmaz Demir ve spor koordinatörü Oğuz Günenç ile bir araya gelerek, spor alanında marka olan iki kurumun voleybol branşında birleşme kararını imza altına aldılar. Denizli Uğur Okulları ile önemli bir protokolünü imzaladıklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, "Spor denince akla gelen marka kurumlar içerisinde ve özellikle marka belediyeler içerisinde açık yüreklilikle şunu ifade etmek isterim ki, Pamukkale Belediyesi en ön sıralarda geliyor. Denizli Uğur Okulları da spor denince Türkiye'de ilk akla gelen kurumlar arasında bulunuyor. Bu iki güçlü kurum güçlerini birleştiriyor. Bizler bundan yıllar öncesinde başlattığımız o hummalı spor çalışmaları çerçevesinde birçok branşta Pamukkale Belediyespor Kulübü olarak başarılar elde ettik ve burada vatandaşımızın göğsünü kabarttık. Sadece Denizli'de bölgede, ülke çapında değil uluslararası alanda da birçok başarıya imza attık. Bayrağımızın da göndere çekilmesine vesile olduk. Pamukkale Belediyespor Kulübü bünyesi içinde kurulmuş olan Kadınlar Voleybol Takımımız da gerçekten çok büyük başarılara imza attılar. Geçtiğimiz sezon birinci ligin kıyısından dönmek zorunda kaldık. Çünkü 3 adet sakatlığımız tam bir saat içinde gerçekleşti. O güzel hedefe ulaşamadık. Bu esnada yine kol kola yürüdüğümüz aynı coğrafyanın insanlarıyla birlikte sporu yaptığımız Uğur Okulları'nın da o güzel voleybol takımının başarılarında hep ilgiyle mutlulukla takip ediyorduk. Dedik ki; 'Bu sezonda artık Uğur Okullarıyla Pamukkale Belediyesi kadrolarını birleştirsin, güçlerini birleştirsin' Daha güçlü bir şekilde Denizli'mizin adını Türkiye'nin dört bir tarafında duyuralım istedik. Denizli Uğur Okulları'na ben çok çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte artık voleybol konusunda Türkiye'de çok daha güçlü adımları atmış olacağız. Onlarda Pamukkale Belediyesi ile birlikte o adımları daha güçlü atmış olacaklar. Bugün çok güzel bir protokole imza attık. Güçlerimizi birleştiriyoruz. İlk hedefimiz birinci ligde kalıcı olmak ve hemen akabinde de inşallah sultanlar ligine de geçişimizi sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

"Birinci Lig'e ulaşacağız"

Denizli Uğur Okulları kurucularından Ersan Köse de yaptığı yazılı açıklamada, "Bizlerde çok heyecanlıyız. Pamukkale Belediyemizin gücünü arkamızda hissetmek çok değerli bir şey. Güçlerimizi Kadın Voleybol takımımızla birleştirdik. İnanıyorum ki bu yıl birinci lige ulaşacağız. Hayallerimiz birlikte gerçekleştireceğiz. Denizli'nin hayalini gerçekleştireceğiz. Ulusal ve Uluslararası platformda adımızdan başarıyla bahsettireceğiz. Biz Başkanımıza bu güç birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Uğur Okulları kurucularından Ersan Köse ve Yılmaz Demir tarafından güç birliğinin resmi protokolüne imza atıldı. - DENİZLİ