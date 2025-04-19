Paletli yüzmede hedef uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk

Paletli yüzmede milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzme sporuna hem yatırımlarla hem de projelerle destek olduğunu söyledi.

Paletli yüzmenin her geçen gün kazanılan başarılarla gelişim gösterdiğini anlatan Kara, milli sporcuların kamp çalışmalarını da sürdürdüğünü ifade etti.

Kara, Gençler Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası'nın haziran ayında Yunanistan'da düzenleneceğini hatırlatarak, "Şampiyonaya çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ciddi bir katılımla yer alacağız ve iddialıyız." diye konuştu.

Büyükler Avrupa Paletli Yüzme Şampiyonası'nın da temmuz ayında Polonya'da gerçekleştirileceğini anımsatan Kara, "Geleceği görerek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yunanistan ve Polonya'da bu yıl düzenlenecek şampiyonalarda başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açık su yüzme şampiyonalarında hem bu yıl hem de geçen yıl büyük başarılar elde ettiklerine değinen Kara, ekim ayında Mısır'da düzenlenecek Açık Su Paletli Yüzme Şampiyonası'na da katılacaklarını kaydetti.

TSSF'nin 11 branşta faaliyette bulunduğunu anlatan Kara, paletli yüzmede ülke çapında yaklaşık 500 sporcunun çalışmalar gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan ise 14-18 Mayıs'ta son milli takım seçmelerinin Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacağını söyledi.

Sporcuların çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Arslan, "2026'da Büyükler Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulunacağız. Avrupa Şampiyonası öncesi son milli takım seçmeleri çok önemli. Gençlerimiz milli takım seçmelerinde bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak için özveri gösteriyor." dedi.

Arslan, federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve il müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde 81 ilde çalışmalar yaptıklarına değindi.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin yüzme sporuna büyük katkı sağladığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 7'den 70'e herkes yüzme öğreniyor. Tesislerimizde sporcularımız ve antrenörlerimizle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya bizi yalnız bırakmıyor. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve tüm müdürlerimiz destek oluyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak paletli yüzmede başarılı olmamızda Bakanlığın katkısı çok büyük. Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."