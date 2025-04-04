MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma

Okuldaki skandal görüntü için harekete geçildi

Paletli Yüzme Şampiyonası Edirne'de Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de başladı. 27 spor kulübünden 368 sporcunun katıldığı organizasyonda madalyalar sahiplerini buldu.

Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Edirne'de sürüyor.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon için seremoni düzenlendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü İrfan Kara, törende yaptığı konuşmada, 27 spor kulübünden 368 sporcunun şampiyonada mücadele ettiğini dile getirdi.

Paletli yüzmeye ilginin arttığını belirten Kara, altyapının giderek geliştiğini de kaydetti.

Kara, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Törenin ardından yarışlarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan da sporcu ve teknik heyeti tebrik etti.

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda farklı yaş gruplarındaki sporcular su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadelelerine devam ediyor.

Şampiyona 6 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.