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Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı

Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı

Spor Haberleri

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2023 Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2023 Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ergün Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 6 ilden 26 kulüp, 142'si kadın ve 186'sı erkek toplam 328 sporcu katıldı.

Yarışlarda ilk sırada yer alan kulüpler şunlar:

Genç Kadınlar:

1. Bakırköy Ata Spor Kulübü

2. Smaç Spor Kulübü

3. Bakırköy Su Sporları Kulübü

Genç Erkekler:

1. Bakırköy Ata Spor Kulübü

2. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü

3. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü

Büyük Kadınlar:

1. Bakırköy Ata Spor Kulübü

2. Bakırköy Su Sporları Kulübü

3. Smaç Spor Kulübü

Büyük Erkekler:

1. Bakırköy Ata Spor Kulübü

2. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü

3. Anadolu Yakası Spor Kulübü

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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