Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek - Haberler

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Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da düzenlenecek

2022 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 07-10 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek.

ÇORUM (AA) - 2022 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 07-10 Nisan tarihlerinde Çorum'da düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18 yaş ve üstü büyükler, 16-17 yaş gençler A ve 14-15 yaş gençler B kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, 1 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye, Nisan, Yüzme, Çorum, Spor, Haberler

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