Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'den altın madalya

Bakırköy Su Sporları Kulübü Sporcusu Ömer Faruk Saydam, Paletli Yüzme Dünya Kupası 2023 müsabakasında şampiyon oldu. Derin Toparlak, Yunus Cenkay Yılmaz ve gençler de dünya şampiyonluğu başarısı yakaladı. Türkiye, Litvanya'nın Klaipeda şehrindeki organizasyonda genel ülkeler klasmanında 2'nci sırada yer aldı.

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

Bakırköy Su Sporları Kulübü Sporcusu Ömer Faruk Saydam, Paletli Yüzme Dünya Kupası 2023 müsabakasında şampiyon oldu. Ömer Faruk Saydam 50m Dip 00.14.96'lık derecesi ve 100m tüplü dalış kategorisinde 00.34.31'lik derecesi ile Dünya Şampiyonu olup altın madalya kazandı. Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcularından Milli yüzücü Derin Toparlak, 800 metre suüstü erkeklerde dünya şampiyonu oldu. Yunus Cenkay Yılmaz 400 metre çift palet erkeklerde dünya şampiyonluğuna ulaşırken, 4x100 metre çift palet karışık bayrak yarışında da gençler dünya şampiyonluğu başarısı yakalandı. Bu sporcuların yanı sıra Bakırköy Su Sporları Kulübü Sporcusu Ömer Faruk Saydam'ın elde ettiği başarı ile Türkiye, Litvanya'nın Klaipeda şehrindeki organizasyonda genel ülkeler klasmanında 2'nci sırada yer aldı.