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Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Paletli yüzme branşı okul sporları faaliyetlerine dahil oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, paletli yüzme branşının okul sporları faaliyetlerine dahil edildiğini duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, paletli yüzme branşının okul sporları faaliyetlerine dahil edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde tüm illerde okul sporları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin, mayıs ayı sonunda ise Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nın düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Okul sporları faaliyetlerinde tespit edilecek yetenekli ve başarılı sporcuların, uluslararası organizasyonlarda başarıya ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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