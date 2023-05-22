Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası İstanbul'da tamamlandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası İstanbul'da sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 85'i erkek toplam 151 sporcu katıldı.

Milli takım seçmelerinin de yapıldığı şampiyonada ilk sırada yer alan sporcular ise şöyle:

Kadınlar

100 metre tüplü: Irmak Ertemel "40.22"

100 metre çift palet: Ece İmge Önal "50.30"

1500 metre su üstü: Hayat Çalışkan "14: 19.28"

50 metre çift palet: Ece İmge Önal "22.62"

400 metre çift palet: Sophia İrem İskenderoğlu "3: 54.54"

Erkekler

400 metre çift palet: Onur Şeker "3: 38.67"