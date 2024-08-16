Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Sürat Pateni Kampı Başladı
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımları yanında bir çok farklı branşta da sporculara ev sahipliği yapıyor. Erzurum'da devam eden kamp; 3 Alman, 5 olimpik ve 12 Milli-TOHM sporcumuz olmak üzere toplam 20 kişiden oluşuyor. Sürat pateninde Palandöken ve Erzurum'da kamp yapmak isteyen başka ülkelerde sırada bekliyor.
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımları yanında bir çok farklı branşta da sporculara ev sahipliği yapıyor.
Short Track'ta (Sürat Pateni) Türkiye-Almanya ortak yüksek irtifa kampı, 8-31 Ağustos arasında Erzurum'da başladı. Erzurum'da devam eden kamp; 3 Alman, 5 olimpik ve 12 Milli-TOHM sporcumuz olmak üzere toplam 20 kişiden oluşuyor. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Alman Milli Takımı sporcuları Erzurum'a hayran kaldı. Alınan bilgilere göre; sürat pateninde Palandöken ve Erzurum'da kamp yapmak isteyen başka ülkelerde sırada bekliyor. - ERZURUM