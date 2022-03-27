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Palandöken Serbest Stil Kayak ve Snowboard Şampiyonası

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Palandöken Serbest Stil Kayak ve Snowboard Şampiyonası Erzurum'da yapıldı.

Palandöken Serbest Stil Kayak ve Snowboard Şampiyonası Erzurum'da yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi, Ejder 3200 ve diğer destekleyicilerin katkılarıyla düzenlenen organizasyona 39 erkek, 6 kadın sporcu katıldı.

Rampalardan atladıktan sonra dengesini kaybederek düşen sporcular, yarışa devam ederek bitiş noktasına ulaşmayı başardı.

Organizasyon sorumlusu Hasan Kemaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın başarılı geçtiğini söyledi.

Etkinliğe farklı ülkelerden sporcuların katıldığını belirten Kemaloğlu, şöyle konuştu:

"Sporcular, hazırlanan özel rampalarda bütün hünerlerini sergilediler ve çok şükür bir sakatlık yaşanmadı. Umarım gelecek sene de bu spor yapılır ve önü açılır. Kayak branşını ilk defa açtık. Bu sene rampaların boyu geçen seneye göre biraz daha yüksekti. Sporcular biraz zorlandı ama onlar buna hazırdı. Hiç zorluk çekmeden bütün atlayışlarını yaptılar."

Palandöken Serbest Stil Kayak ve Snowboard Şampiyonası

Palandöken Serbest Stil Kayak ve Snowboard Şampiyonası

Palandöken Serbest Stil Kayak ve Snowboard Şampiyonası

Palandöken Serbest Stil Kayak ve Snowboard Şampiyonası

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Spor, Haberler

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