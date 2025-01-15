Palandöken Kayak Merkezi 130 Santimetre Kar Kalınlığı ile Zirvede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki kayak merkezleri içinde Palandöken'in 130 santimetre kar kalınlığı ile zirvede olduğunu açıkladı.

Yapılan son ölçümlere göre ülkemizdeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları şöyle oldu; Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 130, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 105, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi 100, Bitlis Nemrut Kayak Merkezi 81, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 80, Bursa Uludağ Kayak Merkezi 67 ve Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 60 santimetre. - ERZURUM