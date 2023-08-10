Palandöken Gençlik Merkezi Alora Roket Takımı Türkiye Şampiyonu

THSF'nin düzenlediği 5. Uzay Modelleri Türkiye şampiyonasında Palandöken Gençlik Merkezi Alora Roket Takımı birinci oldu. DENEYEP Koordinatörü Fırat Ceyhan ve Sporcular Yavuz Selim Çom ve Ahmet Tümer Çolak başarısı ile alkış aldı.

THSF'nin düzenlediği 5. Uzay Modelleri Türkiye şampiyonasında Palandöken Gençlik Merkezi Alora Roket Takımı birinci oldu. DENEYEP Koordinatörü Fırat Ceyhan ve Sporcular Yavuz Selim Çom ve Ahmet Tümer Çolak başarısı ile alkış aldı.

Türkiye'de düzenlenen iki roket yarışmasından biri olan Türkiye Hava Sporlarının organize ettiği 5. Uzay Modelleri Türkiye şampiyonasında Palandöken Gençlik Merkezi'nden Yavuz Selim Çom ve Ahmet Tümer Çolak'tan oluşan Alora Roket takımı Türkiye şampiyonu oldu. DENEYAP Koordinatörü Fırat Ceyhan ve sporcular elde ettikleri başarı ile alkış aldı.

Alora Roket Takımına Tam Not

DENEYAP Koordinatörü Fırat Ceyhan, THSF'nin düzenlediği yarışmanın FAI (uluslararası Havacılık Federasyonu) standartlarında organize edildiğini belirterek, "5. Uzay Modelleri Türkiye şampiyonasında toplam 4 kategori bulunmaktadır. Bunlar F motor cinsinde S1 irtifa ve S2/P paraşüt yarışmasıdır. A motor cinsinde ise S3 ve S6 kategorilerinde yarışmalardır. Şampiyonada toplam 160'a yakın atış yapıldı. Palandöken Gençlik Merkezi Alora Roket takımı ilk olarak 17 Temmuz tarihinde Manisa da düzenlenen hazırlık şampiyonası katıldık, ancak hazırlık yarışmalarında dereceye giremedik" dedi.

6 Ağustosta Tarih Yazdılar

6 Ağustos tarihinde Türkiye şampiyonasında faydalı yük kategorisinin en zor görevi kabul edilen S2/P hassas yük yarışmasında Türkiye birincisi olduklarının altını çizen DENEYAP Koordinatörü Fırat Ceyhan, "S2/P hassas yük yarışmasında yarışmacılardan minimum 75 cm uzunluğunda bir roket yapmaları istenir. Bu roketin 300 metre irtifaya yakın olması, toplam uçuş süresinin 60 saniyeye yakın olması ve roketin içinde bulunan hassas yükün (çiğ yumurta) roketin kurtarılışında sağlam bir şekilde bulunması istenmektedir. Palandöken gençlik merkezi Alora roket takımı hassas yükünü kırılmadan bulan tek takım olarak yarışma şampiyonu oldu" dedi. - ERZURUM