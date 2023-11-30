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Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 92, Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez30.11.2023En düşükEn yüksek
PalandökenPB-80
KartalkayaSY05
HakkariAB-112
SarıkamışAB-60
KeltepeSY-24
MersivanÇB-80
Palandöken-2PB-70
UludağKSY57
YalnızçamPB-133
YıldızdağıKY-21
IlgazKY04
(PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, KY: Kar yağışlı)

Kaynak: AA / Spor

Kartalkaya Hakkari Uludağ kar Hava Durumu Spor Haberler

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