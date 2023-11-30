Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekor Seviyede

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 92, Kartalkaya'da 47, Hakkari'de 38, Sarıkamış'ta 30, Keltepe'de 24, Mersivan ve Palandöken-2'de 12, Uludağ'da 10, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ilgaz'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: