Downhill Türkiye Şampiyonası'nda 100 sporcu mücadele etti

ERZURUM, –DOWNHİLL Türkiye Şampiyonası'nda 81 ilden 100 sporcu Palandöken Dağı'ndaki pistte mücadele etti. Zorlu parkuru ilk 3'te tamamlayan sporcular, madalyalarını aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan Downhill Türkiye Şampiyonası 23-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şampiyona, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 100 elit sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen şampiyona; elit erkek, genç erkek, yıldız erkek, master erkek, elit kadın ve yıldız kadın olmak üzere toplam 6 ana kategoride yapıldı. Uluslararası standartlarda hazırlanan parkurlarda mücadele eden sporcular, zorlu etapları tamamlamak için pedal çevirdi. Palandöken'deki zorlu pistlerde rakiplerini geçerek ilk 3'e giren sporcular törenle madalyalarını aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI YAPILABİLİR

Palandöken'in sahip olduğu fiziki ve coğrafi özelliklerin Downhill (Yokuş Aşağı) disiplini için büyük avantaj sağladığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, bölgedeki altyapının Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Palandöken'deki dağ bisikleti organizasyonlarının yalnızca Downhill branşıyla sınırlı olmadığını ifade eden Bağrıyanık, olimpik disiplinler arasında yer alan Cross-Country (XCO) Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarının da bölgede düzenlendiğini bildirdi.

Öte yandan eylül ayında uluslararası prestije sahip XCO Class-1 kategorisindeki MTB CUP Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'nın da Erzurum'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı