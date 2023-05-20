Palandöken Belediyesi, Survivor Macera Parkında Yarışma Düzenledi

Palandöken Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına Survivor Macera Parkında 11-16 yaş grubundan katılımın olduğu bir yarışma düzenledi. İlk üçe giren yarışmacılar, bisiklet, eşofman ve spor ayakkabısıyla ödüllendirildi. Ayrıca tüm yarışmacılara günün anısına kupa bardak ve katılım belgesi takdim edildi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye Yüzyılına yükselteceğini ve belirlenen hedeflere ulaştıracağını dile getirdi.

Palandöken Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Survivor Macera Parkında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına bir yarışma düzenledi. 11-16 yaş grubundan katılımın olduğu yarışma 3 gün sürdü. İlk üçe giren yarışmacılar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından, bisiklet, eşofman ve spor ayakkabısıyla ödüllendirildi. Ayrıca tüm yarışmacılara günün anısına kupa bardak ve katılım belgesi takdim edildi.

Sunar'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Türkiye Yüzyılını gençlerin yükselteceğini ve belirlenen hedeflere ulaştıracağını dile getirdi.

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Sunar, "Sözlerime Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamını ileterek başlamak istiyorum. Her fırsatta dile getiriyorum ki gençler bizim iftiharımız. Sizlere hizmet etmekten, imkan sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kültür Merkezlerimizin, Millet ve Mahalle konaklarımızın kapıları sonuna kadar açık siz değerli kardeşlerime. Bütün imkanlarımızla, sosyal etkinliklerimizle yanınızdayız. Sevgili gençler, bu park, hem bedensel, hem de zihinsel gelişiminize katkı sağlayan bir park. İlginiz, gelişiminize katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla en güzel şekilde değerlendirin. Bu özel günün anısına düzenlediğimiz yarışmaya yoğun ilgi gösterdiniz, büyük mücadele verdiniz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarla dolu bir yaşam diliyorum." dedi

Başkan Sunar'a Sevgi Gösterisi

Başka Sunar'ın konuşmasının ardından ödül törenine gerçekleşti. Sunar'ın etrafında toplanan yarışmacılar, sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Sunar'la fotoğraf çektiren yarışmacılar, düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkürlerini paylaştılar. - ERZURUM

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023