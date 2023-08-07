Pakistan Milli Kriket Takımı, ICC Kriket Dünya Kupası'na katılacak

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, milli takımın Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Kriket Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, siyasetle sporun karıştırılmaması ve Hindistan ile ikili ilişkilerin Pakistan'ın uluslararası sporla ilgili yükümlülüklerinin önüne geçmemesi gerektiğine inandığını vurguladı. Pakistan'ın kararı, Hindistan'ın uzlaşmaz tavrına karşı yapıcı ve sorumlu bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, milli takımın Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Kriket Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İslamabad'ın siyasetle sporun karıştırılmaması ve Hindistan ile ikili ilişkilerin Pakistan'ın uluslararası sporla ilgili yükümlülüklerinin önüne geçmemesi gerektiğine inandığı vurgulandı.

Açıklamada, bu sebeple Hindistan'da düzenlenecek ICC Kriket Dünya Kupası'na Pakistan Milli Kriket Takımı'nın gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Hindistan'ın kriket takımını Asya Kupası için Pakistan'a göndermeyi reddettiği hatırlatılan açıklamada, Pakistan'ın kararının "Yeni Delhi'nin uzlaşmaz tavrına" karşı İslamabad'ın yapıcı ve sorumlu yaklaşımını gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, kriket takımının güvenliği konusunda endişe duyulduğu ve bunun için emniyet ve asayişin sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

ICC Kriket Dünya Kupası, Ekim-Kasım 2023'te Hindistan'da düzenlenecek.