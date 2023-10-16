Pakistan'da 8 yıl aradan sonra uluslararası futbol karşılaşması düzenlenecek

Pakistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kamboçya ile oynadığı maçın rövanşını kendi evinde oynayacak. Bu, ülkede 8 yıl aradan sonra düzenlenecek uluslararası bir futbol karşılaşması olacak.

Pakistan'da 8 yıl aradan sonra ilk defa bir uluslararası futbol karşılaşması oynanacak.

Pakistan Milli Takımı yarın başkent İslamabad'da, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Kamboçya'yı Jinnah Spor Stadı'nda konuk edecek.

Pakistan Futbol Federasyonu (PFF) yetkilisi Mohammad Yashal, 8 yıl aradan sonra düzenlenecek uluslararası karşılaşma öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu yeni bir başlangıç olarak gördüklerini söyledi.

Ülkede güvenlik endişeleri ve PFF içindeki anlaşmazlıklardan dolayı uluslararası futbol müsabakalarının düzenlenemediğini anlatan Yashal, 2018 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Pakistan-Yemen mücadelesinin güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'de yapıldığını hatırlattı.

Pakistan kendi evindeki son uluslararası maçını 2015'te Afganistan'a karşı oynamıştı.

FIFA, 7 Nisan 2021'de Syed Ashfaq Hussain Shah'ın başında olduğu eski yönetimin Pakistan Futbol Federasyonu Genel Merkezi'ni işgal etmesi sebebiyle PFF'nin üyeliğini askıya almıştı. Haziran 2022'de PFF'nin üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasına hükmeden FIFA, tekrar üyeliğe dahil edilmesini kararlaştırmıştı.

En yaygın sporun kriket olduğu Pakistan'da futbol daha çok kırsal bölgelerde popüler.

Pakistan, futbol toplarından yılda 350 milyon ila 500 milyon dolar kazanıyor

Pakistan yıllardır dünyanın birçok bölgesindeki organizasyonlara futbol topu tedarik ediyor. Bu kapsamda 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nın resmi futbol topu Pakistan'da üretildi.

Ülkedeki spor malzemeleri üreten firmalar, Bundesliga, Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de futbol topu üretiyor.

Pakistan, sadece futbol toplarından 350 milyon ila 500 milyon dolar olmak üzere, spor malzemeleri ihracatından yılda 1 milyar dolar kazanıyor.

Öte yandan Pakistan 1990'lardan 2010'a kadar birçok Dünya Kupası organizasyonu için elle dikilmiş futbol topları tedarik etmişti.