Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi - Haberler

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Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi

Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah rahatsızlanan 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü bilgisi verildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Laso'nun durumunun stabil olduğu ve müşahede altında tutulduğu paylaşıldı.

Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nde 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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