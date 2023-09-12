P. Karşıyaka Yeni Sezona Kötü Başladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde çıktığı üç hazırlık maçını da kaybetti. Takımın takviyeler yapması bekleniyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde şu ana kadar çıktığı üç hazırlık maçını da kaybetti.

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon play-off finali oynayan P. Karşıyaka, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde hazırlık maçlarına çıkmaya başladı. Yeşil-kırmızılar, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 83-74, Çağdaş Bodrum Spor'a 83-78 ve son olarak da Aliağa Petkimspor'a 86-69 yenildi. Böylece İzmir ekibi, bu müsabakalarda istediği sonuçları alamadı. Öte yandan Aliağa Petkimspor mücadelesinin ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemeyen Vernon Carey Jr'ın tedavisine başlanıldığı öğrenildi.

Kaf-Kaf'ta takviyeler devam edecek

Yeni sezon öncesinde büyük oranda takımı koruyan P. Karşıyaka, dış transferde ise A. Efes'ten Furkan Haltalı, NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin, Darüşafaka'dan Hakan Sayılı, Washington Wizards'dan Vernon Carer Jr ve son olarak da Maccabi Tel Aviv forması giyen Darrun Hilliard'ı kadrosuna katmıştı.

Özellikle hazırlık maçlarının kötü geçmesinden dolayı İzmir ekibinin bir veya iki takviye daha yapması bekleniyor. - İZMİR