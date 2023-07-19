P. Karşıyaka Transferde Sessizliğini Sürdürüyor

P. Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde korurken sadece iki oyuncuyla takviye yaparak transferde sessizliğini sürdürüyor. Taraftarlar ise transfer isteklerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde koruyan P. Karşıyaka, sadece iki oyuncu takviyesi yaparak transferde sessizliğini sürdürüyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarında sessizliğini koruyor. İç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tutarak kadroyu büyük oranda korumayı başarırken dış transferde ise sadece Furkan Haltalı ile Kelan Martin'i kadrosuna kattı. Son transferini 1 Temmuz'da yapan Kaf-Kaf o günden sonra transferde sessizliğini korumaya devam ediyor.

Öte yandan P. Karşıyaka, altyapıdan ise İnanç Mert Hotamış'ı A takıma çıkardı.

Taraftar transfer istiyor

P. Karşıyakalı taraftarlar son transferin 1 Temmuz'da yapılmasından sonra 18 gündür sosyal medya hesaplarından transfer istediklerini dile getirmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar neredeyse her gönderinin altına 'transfer istiyoruz', 'transferlerde durum ne?' tarzında yorumlar yazmayı sürdürüyor. İnce eleyip sık dokuyan Kaf-Kaf'ın önümüzdeki günlerde takviyeler yapması bekleniyor. - İZMİR