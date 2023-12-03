P. Karşıyaka, Son 5 Maçını Kazanarak Zirve İddiasını Sürdürdü

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, ligde oynadığı son 5 maçını da kazanarak zirve iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etti. İzmir ekibi, iç sahada yenilgi yüzü görmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, ligde oynadığı son 5 maçını da kazanarak zirve iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etti.

Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 5 maçında Bursaspor, Büyükçekmece, Bodrum Spor, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmeyi başaran P. Karşıyaka, ligde 2. sıraya kadar yükselerek zirve iddiasını sürdürmeye devam etti. Bu sezon ligde oynadığı 10 müsabakada 7 galibiyet 3 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, bu çıkışını gelecek hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında da sürdürüp hedeflerine adım adım yaklaşmayı planlıyor.

Öte yandan İzmir ekibi, bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen 5 takımdan birisi konumunda bulunuyor. - İZMİR