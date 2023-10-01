P. Karşıyaka'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
P. Karşıyaka, Belçika, Almanya ve Fransa takımlarıyla aynı grupta yer alacak
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek P. Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. Yeşil-kırmızılılar, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak.
Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek P. Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. E Grubu'nda mücadele edecek olan İzmir temsilcisi, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak.
İlk maçını 17 Ekim Salı günü oynayacak yeşil-kırmızılıların maç takvimi ise şöyle:
17 Ekim 2023: P. Karşıyaka - Filou Oostende
1 Kasım 2023: P. Karşıyaka - EWE Baskets Oldenburg
15 Kasım 2023: SIG Strasbourg - P. Karşıyaka
29 Kasım 2023: P. Karşıyaka - SIG Strasbourg
13 Aralık 2023: EWE Baskets Oldenburg - P. Karşıyaka
19 Aralık 2023: Filou Oostende - P. Karşıyaka - İZMİR