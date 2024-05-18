Üye Girişi
Haberler

P. Karşıyaka'nın ABD'li basketbolcusu Jaylon Brown'un sakatlığı açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

P. Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlık yaşayan ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'un kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

P. Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlık yaşayan ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'un kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen P. Karşıyaka'da Jaylon Brown üzüntüsü yaşanıyor. Devrenin bitimine kısa bir süre kala oyuna devam edemeyen ABD'li oyuncuda kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edildiği duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncumuz Jaylon Brown'un maç sonu tetkikleri ivedilikle yapılmıştır. Yapılan tetkiklerinde kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan deplasmanda Galatasaray'ı yenerek serideki durumu 1-1'e getiren P. Karşıyaka, yarın 20.30'da sarı-kırmızılı ekibi mağlup etmesi durumunda yarı finale yükselecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbolcu Galatasaray Basketbol Karşıyaka Basketbol Spor Güncel Haberler

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title