P. Karşıyaka, iç sahada yenilgi yüzü görmedi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, bu sezon ligde oynadığı iç saha maçlarında mağlubiyet yaşamayan 4 takımdan birisi konumunda bulunuyor.

P. Karşıyaka, bu sezon evinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, şu ana kadar taraftarının önünde oynadığı Fenerbahçe, Türk Telekom, Bursaspor, Bodrum Spor ve Beşiktaş maçlarında kayıp yaşamayarak iç sahada yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe, Bursaspor ve Beşiktaş'la birlikte bu sezon evinde kaybetmeyen 4 takımdan birisi konumunda bulunuyor. P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi, bu seriyi 9 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray maçında da devam ettirmek istiyor.

Öte yandan P. Karşıyaka'nın 9 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'la oynayacakları maçın biletleri dün akşam saatlerinde satışa çıkarılırken, öğrenci biletleri 50 TL, tam bilet ise 100 TL olarak belirlendi. - İZMİR