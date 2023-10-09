P. Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında P. Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'n ikinci haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.
Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel
P. Karşıyaka : Darrun Hilliard 10, Vernon Carey Jr 10, Kelan Martin 10, Vitto Brown 11, Kenan Sipahi 13, Thomas Akyazılı 5, Hakan Sayılı 3, Furkan Haltalı 5, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep, Errick McCollum 15
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Fenerbahçe Beko: Nate Sestina 8, Yam Madar 14, Marko Guduric 15, Johnathan Motley 25, Tarık Biberovic, Şehmus Hazer 2, Dyshawn Pierre, Melih Mahmutoğlu 8, Sertaç Şanlı 7, Yiğit Hamza Mestoğlu
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 20-22 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 45-38 (P. Karşıyaka lehine)
3.Periyot: 67-53 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR