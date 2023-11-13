P. Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup ederek dış sahada ilk galibiyetini aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini elde etti. Karşıyaka, bu galibiyetle puan tablosunda 7. sıraya yükseldi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde liderlik için avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 7. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda mağlup ederek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini elde etti.

P. Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldiği Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda mağlup ederek bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. Daha önce oynadığı dış saha maçlarında Aliağa Petkimspor, A. Efes ve Darüşşafaka'ya mağlup olan yeşil-kırmızılılar, deplasmandaki kötü gidişatı Büyükçekmece Basketbol karşısında sonlandırdı. P. Karşıyaka, bu sonuçla birlikte 4 galibiyete ulaşarak puan tablosunda da 7. sıraya yükselmeyi başardı. Alınan bu galibiyetle hafta içinde Strasbourg ile oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi maçına moral depolayan yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek gruptan lider olarak çıkmak için büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Öte yandan Karşıyaka'da sakatlığı nedeniyle son tüm kulvarlardaki 3 maçı kaçıran McCollum'un Strasbourg deplasmanında süre alması bekleniyor. - İZMİR