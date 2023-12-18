Üye Girişi
Haberler

P. Karşıyaka, Belçika ekibi Oostande'ye konuk olacak

Güncelleme:
Abone Ol

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, yarın Belçika ekibi Oostande'ye konuk olacak. COREtec Dome'de oynanacak zorlu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, yarın Belçika ekibi Oostande'ye konuk olacak. COREtec Dome'de oynanacak zorlu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden P. Karşıyaka, yarın grubun son maçında Oostande ile karşı karşıya gelecek. COREtec Dome'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Belçika temsilcisi Oostande, 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta son sırada yer alırken, P. Karşıyaka ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda ikinci basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Strasbourg'un da alacağı sonuca göre doğrudan üst tura çıkmayı hedefliyor. Ev sahibi Oostande ise play-ın'e kalabilmek için mutlak galibiyet istiyor. Geçtiğimiz günlerde P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da gruptaki sıralamayla alakalı olarak, "Bu grubu lider bir şekilde bitirip, play-in oynamamak büyük bir avantaj. O arada Avrupa maçı oynamıyorsun deplasmana gitmiyorsun. Çünkü iki gün arayla play-in maçlarını oynuyorsun. Değişik seyahatler olabiliyor. En büyük hedefimiz ve arzumuz grubu birinci sırada bitirmek" ifadelerini kullanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka basketbol Belçika Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title