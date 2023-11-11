P. Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet serisine başladı

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son iki maçını da kazanarak bu sezon ilk kez galibiyet serisine imza attı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 7. haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu. Müsabakayı başından sonuna kadar üstün götüren yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi 93-75 kazanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta da ligde Bursaspor'u mağlup eden İzmir ekibi, böylece bu sezon ilk kez arka arkaya iki maçını da kazanmış oldu. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da son iki haftaya değinerek, "Oynadığımız son iki maçta özellikle hücumdaki paylaşımlarımız ve yüksek yüzdemiz, skorlarımız etkileyiciydi. Bugün de bence çok iyi oynadık. İlk yarıda gösterdiğimiz performans çok iyiydi ve bunu bütün maç devam ettirdik. Çok sayıda oyuncuyla oynadık, rotasyon yaptık. Ribaund konusu bizim için sezon başından beri önemli bir mevzu. Maçı üstün bir şekilde kazandığımız gibi ribaundlarda da üstünlük kurmuş olmamız bizim için önemli. Bugün yine can sıkan tek konu yaptığımız çok basit top kayıplarıydı. Ancak sonuç olarak oynadığımız oyun çok tatmin edici. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Strasbourg ile oynayacağımız maça moralli bir şekilde gideceğiz. Oynadığımız bu oyunu devam ettirmek istiyoruz. Umuyorum Errick Mc Collum da aramıza dahil olacak. Alacağımız ekstra bir deplasman galibiyeti bizi grupta lider olmak için çok şanslı bir konuma getirir. Bunun peşinden koşacağız. Bütün ekibimi tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR