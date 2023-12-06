P. Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yaparak 3. sıraya yükseldi

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan P. Karşıyaka, daha sonra oynadığı 5 maçta ise 5 galibiyet almayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte yeşil-kırmızılılar, ligde 3. sıraya yükseldi.

Basketbol Süper Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan P. Karşıyaka, ligde oynadığı ilk 5 maçında Aliağa Petkimspor, A. Efes ve Darüşşafaka'ya kaybederken sadece Fenerbahçe ve Türk Telekom maçlarını kazandı. Bu süreçte 2 galibiyet, 3 mağlubiyete imza atan İzmir ekibi, puan tablosunda da hedefinden uzaklaşarak orta sıralara geriledi. Daha sonra Ufuk Sarıca ve öğrencileri bu kötü gidişatı durdurmak için çıkışa geçmenin yollarının ararken çıktıkları Bursaspor, Büyükçekmece, Bodrum Spor, Beşiktaş ve Bahçeşehir maçlarını kazanarak 5'te 5 yaptı. Böylece yeşil-kırmızılılar, ligde 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı. - İZMİR