P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 4 sezon sonra ilk kez ligdeki açılış maçını kaybetti.

Yeni sezona deplasmanda oynadığı Aliağa Petkimspor'a 81-69 kaybederek başlayan P. Karşıyaka, 4 sezon aradan sonra normal sezona mağlubiyetle başladı.

Son olarak 2018-2019 sonundaki ligin ilk maçında Tofaş'a kaybeden yeşil-kırmızılılar, o süreçten sonra oynadığı açılış müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. P. Karşıyaka 2019-2020 sezonunda Bandırma'yı, 2020-2021 sezonunda Fethiye Belediyespor'u, 2021-2022 sezonunda Aliağa Petkimspor'u ve 2022-2023 sezonunda da Manisa Büyükşehir'i hatasız geçerek lige iyi bir giriş yaptı. Bu sezon ise işler 4 yıl önce olduğu gibi tersine döndü ve P. Karşıyaka, bu hafta oynanan İzmir derbisini kaybederek açılış maçlarındaki kazanma serisini sonlandırmış oldu. - İZMİR