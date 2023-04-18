Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Çek Cumhuriyeti'nde oynadığı Euroleague Women final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding'e mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu ve tarihi bir başarıya imza attı.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Çek Cumhuriyeti'nde oynadığı Euroleague Women final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding'e mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu ve tarihi bir başarıya imza attı.

Dün gece oynanan Euroleague Women finalinde iki Türkiye takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Alagöz Holding'e 99-60'lık skorla mağlup olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'nın kadın basketbolundaki en büyük kupasında ikinci olma başarısını gösterdi.

"Kuruluşunun 6'ıncı yılında Avrupa'nın zirvesinde bir Mersin takımı"

Çek Cumhuriyeti'ne giderek takımı yalnız bırakmayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kuruluşunun 6'ıncı yılında Avrupa'nın zirvesinde bir Mersin takımı. Ay-yıldızlı bayrağımızla Avrupa'da göğsümüzü kabartan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız, Euroleague Women'da ikinci oldu" diye konuştu. Bir Anadolu takımı olarak geldikleri noktanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Özyiğit, "Bu bizim için çok değerli, aynı zamanda diğer Anadolu kulüpleri için de ilham verici bir başarıydı. Takımımız bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştu ancak bu gün olmadı. Takımımızla gurur duyuyorum" dedi.

Başkan Özyiğit, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'yi tebrik eden Özyiğit, "Finalde iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi büyük bir mutluluk ve gururdu. Kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşmişti ama biz tabi ki Mersin'e getirmek istiyorduk. Fenerbahçe ülkemizin güzide kulüplerinden bir tanesi, çok iyi bir maç çıkarttılar. Şampiyonluklarından dolayı kulübü ve taraftarlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersinliler takımlarını ayakta alkışladı

Yenişehir Belediyesi, ayrıca sahil bandında yer alan Kültür Parkı'nda maç için dev ekran kurdu, Mersinliler takımlarının final heyecanını hep birlikte yaşadı. Vatandaşlar Avrupa ikincisi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesini maç sonunda ayakta alkışlayarak kutladı. - MERSİN