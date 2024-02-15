Özvatanspor, şampiyonluk için son maça çıkıyor

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele veren Özvatanspor, son hafta maçını kazanıp şampiyon olmak istiyor.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Özvatanspor, son hafta maçında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Geride kalan 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 34 puan toplayan ve grup liderliği koltuğunda bulunan Özvatanspor, son hafta maçında Palasspor ile karşılaşacak.

Grupta 5. sırada bulunan rakibi ile Pazar günü Argıncık stadında karşılaşacak olan Özvatanspor berabere dahi kalsa grubu zirvede tamamlamayı başaracak ve Süper Amatör Küme'ye yükselecek. - KAYSERİ