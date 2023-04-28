Özölçer, Taekwondo şampiyonası etkinliğine katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası seramonisine katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası seramonisine katıldı.

Site Kapalı Spor Salonunda etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, protokol üyeleri, Türkiye Teakvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve 61 ilden yaklaşık 1000 sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara il tanıtım videosu izletildi. Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Teakvando Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye Teakvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ise sporculara başarılar dileyerek, genç sporculara sıkı çalışmaları gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu. Ardından kürsüye çıkan Vali Tutulmaz, Zonguldak'ın son yıllarda spor merkezi haline geldiğine dikkat çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Teakvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, günün anısına Vali Tutulmaz'a plaket takdim etti. Protokol üyeleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren genç sporcular, ardından müsabakalara başladı.

Etkinlik 30 Nisan'a kadar devam edecek. - ZONGULDAK